Владелец автомобиля припарковал машину на автобусной остановке в СВАО

Жительница Северо-Восточного округа Москвы сообщает о владельце автомобиля, который припарковал свое транспортное средство возле автобусной остановки. Результатом неправильной парковки стали трудности при движении по улице общественного транспорта.

"Улица Вильгельма Пика очень узкая - всего две полосы движения. Парковочных мест, разумеется, на всех не хватает. В результате, все обочины плотно забиваются машинами. Но этот водитель поставил машину прямо посередине места заезда автобуса. В итоге, чтобы принять пассажиров, автобусам и троллейбусам приходится блокировать собой всю полосу движения", - сообщает местная жительница Мария.

