Около сотни оппозиционеров подошли к зданию Следственного комитета

Около сотни оппозиционеров во главе с журналистом Сергеем Пархоменко подошли к зданию Следственного комитета России в Техническом переулке.

Вход в здание Следственного комитета огражден металлическими заграждениями. Возле него дежурят порядка десяти автобусов полиции, передает корреспондент "Интерфакса".

Активисты оппозиции не выкрикивают каких-либо лозунгов. Двое из них стоят с одиночными пикетами на расстоянии друг от друга.

Сотрудники полиции в происходящее пока не вмешиваются.

Ранее сообщалось, что в ходе несанкционированной акции на Лубянской площади были задержаны члены Координационного совета оппозиции Алексей Навальный, Илья Яшин и Сергей Удальцов.