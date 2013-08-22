Льву Дурову провели успешную операцию по установке протеза

Актер Лев Дуров перенес операцию по установке протеза. Медицинское вмешательство потребовалось после того, как Дуров был госпитализирован с диагнозом "перелом шейки бедра".

Операция прошла успешно, и актер в настоящий момент проходит курс восстановления, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов.

Дуров содержится в послеоперационной палате.

7 августа Народный артист СССР Лев Дуров попал в реанимацию. 81-летний актер упал у себя в квартире и получил серьезную травму - перелом шейки бедра. Актер был госпитализирован в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии.

Дуров известен российским любителям кино по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Большая перемена", "Бумбараш", "Старики-разбойники", "Человек с бульвара Капуцинов" и многих других картинах.