В Москве выявили 7 603 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки подтвердили 7 603 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с распространением COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 548 пациентам. Скончались 94 заболевших коронавирусом.

Подключенными к системе искусственной вентиляции легких (ИВЛ) остаются 749 человек, поступивших в столичные медучреждения.

При этом за сутки в городе также выписали 5 050 пациентов после лечения от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 в Москве выросло до 1 593 747 человек.

В России за последние сутки выявили 40 993 новых случая коронавируса. Всего по стране подтвердились 8 513 790 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.