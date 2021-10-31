Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки подтвердили 7 603 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с распространением COVID-19.
Госпитализация потребовалась 1 548 пациентам. Скончались 94 заболевших коронавирусом.
Подключенными к системе искусственной вентиляции легких (ИВЛ) остаются 749 человек, поступивших в столичные медучреждения.
При этом за сутки в городе также выписали 5 050 пациентов после лечения от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 в Москве выросло до 1 593 747 человек.
В России за последние сутки выявили 40 993 новых случая коронавируса. Всего по стране подтвердились 8 513 790 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
В Москве выявили 7 603 новых случая коронавируса