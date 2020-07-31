Путин подписал закон, разрешающий родителям доступ к данным о здоровье детей-подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий родителям получать информацию о здоровье детей-подростков. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части прав несовершеннолетних в возрасте старше 15 лет.
Согласно закону, у родителей и законных представителей детей есть право сохранить получение информации о состоянии их здоровья до совершеннолетия, если те не приобрели дееспособность. Кроме того, получать данную информацию пациенты по-прежнему смогут без присутствия законных представителей.
Ранее сообщалось, что родителям разрешат узнавать о здоровье и вредных привычках детей в возрасте от 15 до 18 лет. Для подростков действовала врачебная тайна и даже родители не могли узнать об их проблемах.
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