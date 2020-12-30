В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончались 73 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 5 105 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 5 896 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 621 292 человека, число умерших достигло 11 209.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее подчеркнула, что большинство субъектов РФ находятся в стадии стабилизации по уровню заболеваемости COVID-19.

В свою очередь, Сергей Собянин рассказал, что Москва находится на пике заболеваемости. В настоящее время на амбулаторном и стационарном лечении находятся около 130 тысяч человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено уже более 80,1 миллиона случаев заражения, свыше 1,7 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 3 131 550 случаев коронавируса. За весь период умерли 56 426 человек, выздоровели 2 525 418 человек.