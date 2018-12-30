Облачная погода со снегом ожидается в Москве в воскресенье

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Предпоследний день уходящего года окажется облачным и умеренно морозным, сообщает портал "Метеоновости".

Местами покружит небольшой снег. Максимальная температура в Москве составит -4...-6 градусов ниже нуля, по области – -3...-8 градусов. Ветер юго-западный – 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 751 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

По-зимнему комфортной и благоприятной, по словам синоптиков, будет и новогодняя ночь. Прогнозируется небольшой снегопад, слабый ветер и температура немного выше средних значений. В Москве будет -3…-5 градусов, по области -2…-7.

Сказочной назвали погоду на Новый год в центре погоды "Фобос". Умеренный минус позволит много времени проводить на открытом воздухе, а снег обеспечит праздничное настроение.

По словам синоптиков, Москва такой зимы не видела давно. За последние 17 лет семь раз было так, что в новогоднюю ночь была оттепель, слякоть и каша под ногами. В этот раз все будет иначе.