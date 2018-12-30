Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:55

Облачная погода со снегом ожидается в Москве в воскресенье

общество погода

07:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Предпоследний день уходящего года окажется облачным и умеренно морозным, сообщает портал "Метеоновости".

Местами покружит небольшой снег. Максимальная температура в Москве составит -4...-6 градусов ниже нуля, по области – -3...-8 градусов. Ветер юго-западный – 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 751 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

По-зимнему комфортной и благоприятной, по словам синоптиков, будет и новогодняя ночь. Прогнозируется небольшой снегопад, слабый ветер и температура немного выше средних значений. В Москве будет -3…-5 градусов, по области -2…-7.

Сказочной назвали погоду на Новый год в центре погоды "Фобос". Умеренный минус позволит много времени проводить на открытом воздухе, а снег обеспечит праздничное настроение.

По словам синоптиков, Москва такой зимы не видела давно. За последние 17 лет семь раз было так, что в новогоднюю ночь была оттепель, слякоть и каша под ногами. В этот раз все будет иначе.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика