Облачная погода со снегом ожидается в Москве в воскресенье

Предпоследний день уходящего года окажется облачным и умеренно морозным, сообщает портал "Метеоновости".
Местами покружит небольшой снег. Максимальная температура в Москве составит -4...-6 градусов ниже нуля, по области – -3...-8 градусов. Ветер юго-западный – 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 751 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.
По-зимнему комфортной и благоприятной, по словам синоптиков, будет и новогодняя ночь. Прогнозируется небольшой снегопад, слабый ветер и температура немного выше средних значений. В Москве будет -3…-5 градусов, по области -2…-7.
Сказочной назвали погоду на Новый год в центре погоды "Фобос". Умеренный минус позволит много времени проводить на открытом воздухе, а снег обеспечит праздничное настроение.
По словам синоптиков, Москва такой зимы не видела давно. За последние 17 лет семь раз было так, что в новогоднюю ночь была оттепель, слякоть и каша под ногами. В этот раз все будет иначе.
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