В России могут вырасти штрафы за незаконные граффити

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Введение в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отдельной статьи о несанкционированном граффити с штрафом до тысячи рублей помогло бы решить проблему вандализма в регионах, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.
По действующему КоАП уличных художников-нарушителей привлекают за порчу чужого имущество или мелкое хулиганство. По словам сенатора, регулирование данной проблемы на региональном уровне вызывает много сложностей, поэтому введение отдельной статьи необходимо.
"Принятие такой нормы на уровне федерального КоАП помогло бы не только Московской области, но и остальным субъектам РФ в повышении эффективности наведения порядка в этой области", – отметила Рукавишникова в разговоре с "Парламентской газетой".
Предложение прописать в КоАП соответствующую статью выдвинули депутаты Мособлдумы. Ее санкцией предусматривается штраф до тысячи рублей или обязательные работы по ликвидации рисунков. Действующая статья КоАП о порче имущества предполагает штраф от 300 до 500 рублей.
По словам Рукавишниковой, инициатива подмосковных депутатов может найти отражение и в проекте нового Кодекса, работа над которым продолжается.
Штраф за нелегальные граффити могут поднять до 7 тысяч рублей
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