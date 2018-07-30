В домах россиян может появиться бесплатное спутниковое телевидение

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Операторов спутникового телевидения могут обязать предоставить доступ к обязательным общедоступным телеканалам в районах, не охваченных проводным цифровым телевидением.

Согласно законопроекту Минкомсвязи, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, операторы должны будут предоставить доступ к основным каналам. При этом брать плату оператор не сможет, за исключением "единовременной оплаты доступа".

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 20 общедоступных телеканалов будут в каждом телевизоре. Цифровое эфирное телевидение предоставит их просмотр без помех.