Дизайнер рассказал о скандале вокруг показа New Fashion Week

Детский модный показ New Fashion Week состоялся не благодаря организаторам, а усилиям дизайнеров. Об этом заявил хедлайнер мероприятия Гера Скандал.
"Мы организовали мероприятие, собрали еще других дизайнеров, которые были готовы предоставить свои коллекции, мы все это мероприятие сделали сами", – цитирует РИА Новости дизайнера.
Он также рассказал, что организаторы перестали выходить на контакт и бросают трубки телефонов. Сумма ущерба оценивается в 20 миллионов рублей.
"Они собрали деньги за проживание с родителей и не провели оплату гостиницы, родители детей изначально не заселили, они остались на улице в большом количестве", – уточнил Скандал, добавив, что родители и дизайнеры собираются написать коллективное заявление в полицию.
Ранее телеканал Москва 24 сообщал, что организаторы New fashion week собрали с участников 20 миллионов рублей и исчезли. Среди обманутых – сотни детей, которых специально отбирали для дефиле по всей стране.
Неделя моды New Fashion Week должна пройти в Москве с 28 по 31 марта. Согласно сайту мероприятия, в числе гостей Родион Газманов, группа "Инфинити" и другие звезды.
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