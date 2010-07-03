Дизайнер рассказал о скандале вокруг показа New Fashion Week

Детский модный показ New Fashion Week состоялся не благодаря организаторам, а усилиям дизайнеров. Об этом заявил хедлайнер мероприятия Гера Скандал.

"Мы организовали мероприятие, собрали еще других дизайнеров, которые были готовы предоставить свои коллекции, мы все это мероприятие сделали сами", – цитирует РИА Новости дизайнера.

Он также рассказал, что организаторы перестали выходить на контакт и бросают трубки телефонов. Сумма ущерба оценивается в 20 миллионов рублей.

"Они собрали деньги за проживание с родителей и не провели оплату гостиницы, родители детей изначально не заселили, они остались на улице в большом количестве", – уточнил Скандал, добавив, что родители и дизайнеры собираются написать коллективное заявление в полицию.

Ранее телеканал Москва 24 сообщал, что организаторы New fashion week собрали с участников 20 миллионов рублей и исчезли. Среди обманутых – сотни детей, которых специально отбирали для дефиле по всей стране.

Неделя моды New Fashion Week должна пройти в Москве с 28 по 31 марта. Согласно сайту мероприятия, в числе гостей Родион Газманов, группа "Инфинити" и другие звезды.