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13:57

Жореса Алферова выписали из больницы

общество

13:57

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Академик Жорес Алферов, госпитализированный в конце ноября с гипертоническим кризом, выписан из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощницу нобелевского лауреата Наталью Ланцову.

По ее словам, ученый переедет в подмосковный санаторий, где должен будет пройти трехнедельный курс обучения. Впрочем, Ланцова не исключила, что Алферов, будучи деятельным человеком, покинет стены учреждения раньше.

"Новый год он встретит в санатории", – отметила помощница 88-летнего академика.

В начале декабря врачи рассказали о положительной динамике в состоянии Алферова. Спустя несколько дней после попадания в столичную больницу, ученый начал принимать посетителей.

18 лет назад академик совместно с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером получил Нобелевскую премию по физике "за достижения в электронике". Кремер, как и Алферов, получил награду за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, а Килби – за разработку идеологии и технологии создания микрочипов.

общество

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