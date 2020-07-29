В Одинцовском городском округе построят детский сад на 400 мест

29 июля, 22:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Детский сад, рассчитанный на 400 мест, планируется возвести в микрорайоне Трехгорка Одинцовского городского округа. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"По объекту получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию", – сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
Согласно проекту, объект сдадут в эксплуатацию в 2023 году. В пресс-службе ведомства также отметили, что на стадии проектирования будут учитываться факторы удобства, комфортности и безопасности дошкольного учреждения.
Строительство будет произведено в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Для работ будут привлечены бюджетные средства.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на законодательном уровне закрепить возможность для многодетных семей с детьми трех лет и младше получать помощь нянь безвозмездно. Представитель нижней палаты парламента отметил, что это могло бы стать хорошим подспорьем для семей.
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