В Одинцовском городском округе построят детский сад на 400 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детский сад, рассчитанный на 400 мест, планируется возвести в микрорайоне Трехгорка Одинцовского городского округа. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По объекту получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию", – сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Согласно проекту, объект сдадут в эксплуатацию в 2023 году. В пресс-службе ведомства также отметили, что на стадии проектирования будут учитываться факторы удобства, комфортности и безопасности дошкольного учреждения.

Строительство будет произведено в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Для работ будут привлечены бюджетные средства.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на законодательном уровне закрепить возможность для многодетных семей с детьми трех лет и младше получать помощь нянь безвозмездно. Представитель нижней палаты парламента отметил, что это могло бы стать хорошим подспорьем для семей.

