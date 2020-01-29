Водителей призвали к осторожности из-за тумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей в Москве предупредили о сильном тумане. Видимость на дорогах составит от 300 до 800 метров. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Метеорологи обещают густой туман. Будьте осторожны! Помните про "противотуманки", дистанцию и скорость", – уточнили в ЦОДД.

По прогнозам синоптиков, туман в столице сохранится до трех часов ночи. Из-за ухудшения видимости возможны затруднения движения на дорогах. Автомобилистам рекомендуется избегать внезапных маневров и соблюдать дистанцию от других машин.

Ранее в Москве и Московской области продлили повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до утра пятницы, 31 января. Дороги столицы обработали противогололедным материалом.

Накануне в столице прошел снегопад. Снег будет идти и дальше. Ожидается, что снежный покров должен вырасти примерно на два сантиметра, сейчас он составляет около 8 сантиметров. Осадки прекратятся только в пятницу.

При этом приход "настоящей зимы" в столичный регион в первых числах февраля пока не ожидается. Похолодание возможно, но это предварительные данные.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что морозы придут в Москву на следующей неделе. По ее прогнозам, понижение температуры ожидается 5–6 февраля. Перед небольшим похолоданием в городе выпадет снег.

