Сроки удаления недопустимой тонировки на машинах предложили прописать в законе

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Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, устанавливающий сроки удаления недопустимой тонировки на автомобилях на законодательном уровне. Об этом сообщает пресс-служба парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По словам авторов инициативы, в настоящее время закон не устанавливает сроки выполнения требований полицейских об удалении тонировки со стекол, если она не соответствует нормам технического регламента. Этот пробел позволяет сотрудникам полиции требовать от автомобилистов устранить избыточное затемнение стекол на месте задержания, что может причинить ущерб машине.
Сейчас за езду в автомобилях с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям, полагается штраф 500 рублей. Светопропускание лобового и передних стекол должно составлять не менее 70 процентов.
При этом сотрудники ГИБДД могут потребовать устранить нарушение на месте. Неповиновение такому требованию наказывается штрафом от 500 до 1000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток.
Ранее автоэксперт Сергей Асланян прокомментировал законопроект, предлагающий отменить штраф за тонировку стекол на транспортном средстве. По его словам, в появлении такой меры "была рациональная составляющая". В частности, не дать преступникам укрываться в авто самим или незаметно провозить оружие.
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