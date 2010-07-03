Прокуратура проверяет информацию о лагере, где подростки жаловались на условия труда

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Прокуратура проводит проверку в трудовом лагере в Темрюкском районе Краснодарского края, где подростки жаловались на тяжелые условия труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Прокуратура Темрюкского района по поручению прокуратуры Краснодарского края проверяет сведения, опубликованные в средствах массовой информации", – сообщили агентству в пресс-службе надзорного ведомства.

Подростки, которые приехали в анапский трудовой лагерь отдохнуть и подзаработать, столкнулись с перегрузками. По их словам, на подростков оказывали психологическое давление, случались рукоприкладства со стороны начальства. Родители подростков сообщали, что детей заставляли отрабатывать по 12 часов в день, некоторым угрожали.

Одного из детей якобы ударил муж директора лагеря. Сообщалось, что 16-летний подросток из уральского Златоуста поехал поработать, а заодно и отдохнуть на турбазу на Черном море. Однако его заставляли работать по 12 часов в день и били за любую оплошность.

В администрации Анапы уточнили, что речь идет о лагере в Темрюкском районе. В ГУ МВД по Краснодарскому краю отметили, что началась полицейская проверка. Ее результаты направлены в отдел по контролю и надзору по охране труда.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что обращение направлено в прокуратуру для проверки информации. Она подчеркнула, что произошла недопустимая ситуация, и так организовывать труд подростков "ни в коем случае нельзя".

