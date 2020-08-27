В Москве с начала года совершено более миллиона поездок на арендованных самокатах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более миллиона поездок на арендованных самокатах совершили в Москве с начала 2020 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Данный вид транспорта становится популярнее с каждым годом. Город хочет поддерживать дальнейшее развитие самокатов в Москве, поэтому операторам сервиса аренды электросамокатов предоставят субсидии", – сообщили в пресс-службе.

Там также уточнили, что сейчас в столице 6 тысяч самокатов.

"На одном самокате за день успевают проехать семь человек. Благодаря субсидиям уже к следующему году их число в городе увеличится", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают ПДД для любителей самокатов, гироскутеров, моноколес и прочих скоростных приспособлений.