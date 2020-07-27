СК назвал регионы с наибольшим числом налоговых преступлений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель председателя Следственного комитета (СК) Елена Леоненко заявила, что Москва и Подмосковье лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере.

По ее словам, в 2019 году в столице лидировали 228 возбужденных уголовных дел, в Московской области – 152. Далее идут Краснодарский край (133), Ставропольский край (108) и Ростовская область (96).

Генерал-полковник добавила, что "примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба", передает РИА Новости.

Леоненко подчеркнула, что показатель "в немалой степени зависит от населенности и экономического потенциала, поэтому лидером здесь всегда будут крупные экономические регионы".

Агентство стратегических инициатив ранее поместило Москву на первое место рейтинга по привлекательности инвестиций. В опросе приняло участие порядка 500 тысяч предпринимателей.