Макаревича призвали не относиться к жителям Крыма как к товару

27 июля, 13:08
Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу необходимо перестать рассуждать о крымчанах как о товаре.
Иоффе отметил, что помнит, как певец начинал свою музыкальную карьеру. "Очевидно, в те времена он даже не мог себе представить, что попробует говорить о Крыме и крымчанах как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре", − цитирует главу общественной палаты Крыма РИА Новости. По мнению Иоффе, подобные высказывания − "крах" для творческого человека, так как они свидетельствуют о "коммерческом отношении к жизни".
В заключение Иоффе подчеркнул, что "Крым и крымчане не продаются".
Ранее в эфире одной из радиостанций Андрей Макаревич высказал мнение, что в 2017 году российским властям следовало "купить Крым", чтобы сохранить дружественные отношения с Киевом.
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