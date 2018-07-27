Макаревича призвали не относиться к жителям Крыма как к товару

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Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу необходимо перестать рассуждать о крымчанах как о товаре.

Иоффе отметил, что помнит, как певец начинал свою музыкальную карьеру. "Очевидно, в те времена он даже не мог себе представить, что попробует говорить о Крыме и крымчанах как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре", − цитирует главу общественной палаты Крыма РИА Новости. По мнению Иоффе, подобные высказывания − "крах" для творческого человека, так как они свидетельствуют о "коммерческом отношении к жизни".

В заключение Иоффе подчеркнул, что "Крым и крымчане не продаются".

Ранее в эфире одной из радиостанций Андрей Макаревич высказал мнение, что в 2017 году российским властям следовало "купить Крым", чтобы сохранить дружественные отношения с Киевом.