Актриса Ирина Муравьева выздоровела от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Народная артистка России Ирина Муравьева выздоровела после коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.
"У нее всех хорошо, <...> она прекрасно себя чувствует, восстанавливается", – рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.
Глава учреждения отметила, что выздоровление артистки подтверждено отрицательным тестом.
О том, что актриса Малого театра Ирина Муравьева заразилась коронавирусом, стало известно несколько дней назад. Отмечалось, что болезнь артистка переносит в легкой форме.