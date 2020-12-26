Актриса Ирина Муравьева выздоровела от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народная артистка России Ирина Муравьева выздоровела после коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

"У нее всех хорошо, <...> она прекрасно себя чувствует, восстанавливается", – рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

Глава учреждения отметила, что выздоровление артистки подтверждено отрицательным тестом.

О том, что актриса Малого театра Ирина Муравьева заразилась коронавирусом, стало известно несколько дней назад. Отмечалось, что болезнь артистка переносит в легкой форме.

