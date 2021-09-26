Жителям центра Европейской России пообещали золотую осень на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Золотая осень придет в центр Европейской России на следующей неделе. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
По информации Росгидромета, с понедельника центр Европейской России окажется под влиянием выраженного антициклона.
"В понедельник хоть и облачно, но с просветами и дождь небольшой, местами. Во вторник облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще", – заявил специалист.
По мнению Вильфанда, следующая неделя будет солнечной. При этом почти не ожидается осадков.
"Золотая осень – это не теплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить", – подтвердил метеоролог.
Он добавил, что в дневные часы температура будет варьироваться от 10 до 12 градусов. При этом ночью будет холодать до 0–5 градусов.
"О заморозках не говорим, но вероятность этого есть", – заключил Вильфанд.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в Москву все-таки придет подобие бабье лето. По мнению специалиста, ожидать этого можно к концу сентября.
Метеорологи обещают потепление на следующей неделе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: