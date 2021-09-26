Жителям центра Европейской России пообещали золотую осень на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Золотая осень придет в центр Европейской России на следующей неделе. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По информации Росгидромета, с понедельника центр Европейской России окажется под влиянием выраженного антициклона.

"В понедельник хоть и облачно, но с просветами и дождь небольшой, местами. Во вторник облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще", – заявил специалист.

По мнению Вильфанда, следующая неделя будет солнечной. При этом почти не ожидается осадков.

"Золотая осень – это не теплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить", – подтвердил метеоролог.

Он добавил, что в дневные часы температура будет варьироваться от 10 до 12 градусов. При этом ночью будет холодать до 0–5 градусов.

"О заморозках не говорим, но вероятность этого есть", – заключил Вильфанд.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в Москву все-таки придет подобие бабье лето. По мнению специалиста, ожидать этого можно к концу сентября.