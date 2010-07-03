Конкурс "Леди Москва – 2019" пройдет в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конкурс красоты "Леди Москва – 2019" пройдет в столице 28 августа в рамках проекта "Московское долголетие". Об этом сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"28 августа 2019 года в 12:00 в Нескучном саду пройдет конкурс "Леди Москва – 2019". В конкурсе примут участие 20 москвичек старшего возраста, проживающих в Центральном административном округе. Возраст участниц – от 55 до 73 лет", – сказано в сообщении.

Участницы выйдут на дефиле, продемонстрируют зрителям коллекции одежды от ведущих московских модельеров.

Победительницу выберут из восьми финалистов по итогам трех этапов состязания.

Конкурс "Леди Москва" проводится в столице во второй раз. В 2018 году он состоялся в парке "Зарядье". Титул "Леди Москва – 2018" завоевала 55-летняя Светлана Беляева.

