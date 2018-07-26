Москвичей научат шить кукол и чеканить петровскую копейку на фестивале "Времена и эпохи"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве с 10 по 22 августа пройдет фестиваль "Времена и Эпохи", на котором посетители смогут освоить ремесло и профессии самых различных периодов истории.

На площадках фестиваля будут проходить тематические мастер-классы. Посетители смогут посетить открытые занятия и понаблюдать за работой мастеров.

Посетители площадки "Заря человечества" смогут научиться изготавливать керамическую утварь.

На площадке "Великое посольство Петра" гости освоят основы плотницкого дела, обучатся азам каллиграфии и даже смогут запечатать документ настоящей сургучной печатью, а еще – попробуют свои силы в качестве работников чеканного цеха (желающих научат изготавливать петровскую копейку на вальцовочном станке).

Юных гостей площадки "Игрушки и игры разных эпох" будут учить шить тряпичных кукол, расписывать игрушки в различных техниках, а также лепить фигурки из разноцветного воска.

Мастер-оружейник покажет поэтапный процесс сборки воинского щита с применением аутентичных материалов на площадке "Древняя Русь", а на площадке "Скифия Геродота" посетителям покажут, как создавались литые скифские украшения.

Ранее сообщалось, что на Пушкинской площади в рамках фестиваля "Времена и эпохи" пройдут рыцарские турниры. Для гостей подготовят реконструкции исторических поединков средневековых рыцарей, а также соревнования по фехтованию. Посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, примерить рыцарские доспехи и сделать снимки на память в фотозоне. Уточняется, что на турнир пригласили опытных фехтовальщиков из Великобритании, Франции, Израиля, Белоруссии и Молдавии.