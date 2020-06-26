Эксперты расскажут, как выбрать шашлык из свинины

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Специалисты Роскачества расскажут, как выбрать шашлык из свинины. Очередное расследование потребительского проекта "Тест" покажут 27 июня на телеканале "Россия 1" в 9:00 и на телеканале Москва 24 – в 11:15.
Шашлык из свинины – самое популярное блюдо для пикника. В прошлом году россияне только за два летних месяца потратили на покупку мясного полуфабриката 2,5 миллиарда рублей.
Многие потребители не хотят тратить время на приготовление маринада дома и все чаще покупают уже готовый продукт в магазинах. Эксперты расскажут, правда ли, что производители делают шашлык из мяса очень низкого качества. Они расскажут, как готовят и хранят продукт и соблюдают ли при этом санитарные нормы.
Также специалисты поделятся, какие опасные бактерии могут подстерегать потребителя, к каким серьезным последствиям это может привести и правда ли, что полуфабрикат могут сделать из тухлого мяса, а запах замаскировать маринадом.
Телезрители узнают, как правильно выбрать шашлык из свинины и не испортить себе отдых. Всю правду о полуфабрикате и об уловках, которые подстерегают потребителя, расскажут представители Роскачества совместно с ведущим "Теста" Евгением Рыбовым и с звездным гостем – актером Михаилом Багдасаровым.
В каждом выпуске программы "Тест" эксперты Роскачества оценивают качество и безопасность выбранного продукта пяти популярных торговых марок. В лабораториях Российской системы качества выбранные товары тестируются по сотням показателей: от наличия пестицидов и гормонов роста в овощах и фруктах до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО.
Помимо результатов лабораторных исследований, зрители узнают полезные лайфхаки и много интересных фактов о тестируемом продукте.
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