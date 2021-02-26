В ГД поддержали предложение ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов поддержал предложение по ужесточению наказания за избиение несовершеннолетних. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Здесь нужно смотреть конкретные предложения. Кто кого избивает: взрослые ребенка, или дети друг друга избивают, либо родители ребенка избивают – это все разные вещи. Поэтому в целом, конечно, защиту несовершеннолетних надо усиливать, но дальше надо конкретно смотреть юридические конструкции, которые предлагаются, насколько они будут работать. Но идею можно поддержать, но нужно смотреть детали", – сказал Емельянов.

Однако депутат пояснил, что считает необходимым ужесточить наказание в первую очередь в тех случаях, когда силу в отношении несовершеннолетнего применил взрослый, не находящийся с ним в родственных связях.

"Я считаю, если несовершеннолетнего избил взрослый человек, который не находится с несовершеннолетним в родственных отношениях, то в этом случае надо наказывать. Что касается семейных дел и драк между детьми, то здесь необходим более тонкий подход. Здесь Уголовный кодекс не поможет", – заключил Емельянов.

Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. Общественный деятель отметил, что нынешние сроки наказания не останавливают людей, готовых преступить закон.

Курдесов считает необходимым вывести положения о преступлениях в отношении малолетних в отдельную новую статью "Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего" с установлением наказания в виде лишения свободы на срок до 8 и до 12 лет соответственно.

