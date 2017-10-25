Мемориал "Стена скорби" откроют в Москве 30 октября

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Мемориал жертвам массовых репрессий "Стена скорби" торжественно откроют в Москве 30 октября. На создание памятника частные лица и компании пожертвовали более 45 миллионов рублей.
"Общая сумма пожертвований, собранных Фондом памяти на создание первого общенационального мемориала жертвам массовых репрессий "Стена скорби", составила более 45 миллионов рублей", – сообщил директор Государственного музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда памяти Роман Романов.
Он отметил, что фонд продолжит кампанию по сбору пожертвований. Все средства будут направлены на реализацию трехлетней программы по увековечению памяти жертв репрессий, сообщает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что частью мемориала станут природные камни из 58 регионов России. Всего было собрано 170 камней из 58 регионов России – от Колымы до Соловков. Сам мемориал откроют на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Высота монумента составит шесть метров, а длина – чуть больше 30 метров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: