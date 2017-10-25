Мемориал "Стена скорби" откроют в Москве 30 октября

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Мемориал жертвам массовых репрессий "Стена скорби" торжественно откроют в Москве 30 октября. На создание памятника частные лица и компании пожертвовали более 45 миллионов рублей.

"Общая сумма пожертвований, собранных Фондом памяти на создание первого общенационального мемориала жертвам массовых репрессий "Стена скорби", составила более 45 миллионов рублей", – сообщил директор Государственного музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда памяти Роман Романов.

Он отметил, что фонд продолжит кампанию по сбору пожертвований. Все средства будут направлены на реализацию трехлетней программы по увековечению памяти жертв репрессий, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что частью мемориала станут природные камни из 58 регионов России. Всего было собрано 170 камней из 58 регионов России – от Колымы до Соловков. Сам мемориал откроют на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Высота монумента составит шесть метров, а длина – чуть больше 30 метров.