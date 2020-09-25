Москвичам, болеющим диабетом, рекомендован домашний режим

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Горожан с сахарным диабетом включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что в список, помимо граждан с болезнями эндокринной системы, вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани, а также те, у кого диагностированы дополнительные категории болезней системы кровообращения.

"Опыт борьбы с коронавирусом показал, что эти категории также относятся к группе риска и при заболевании новой коронавирусной инфекцией для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания. Кроме того, сочетание простудных заболеваний и COVID-19 представляет для них большую опасность и может также иметь тяжелые последствия", – сообщили в департаменте.

Сотрудники ведомства рекомендовали гражданам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, а также выходить из дома только в случае крайней необходимости. Если все-таки появилась необходимость в выходе из дома, то следует соблюдать масочно-перчаточный режим, добавили в департаменте.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

