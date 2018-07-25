Госдума приняла в первом чтении проект закона о развитии виноделия в России

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на увеличение производства российского виноделия. Об этом передает РИА Новости.
"Закон предусматривает смягчение требований к российским виноделам для получения лицензий и освобождает их от обязанности оснащать свое оборудование счетчиками измерения объема спирта и готовой продукции", – заявили депутаты.
Срок лицензий на производство, хранение и поставку винодельческой продукции составит не более 15 лет.
В свою очередь, правительство утвердит основной список технологического оборудования, необходимого для виноделия.
Законопроект также предполагает финансирование предприятий малого и среднего бизнеса, которые производят или реализацуют российское вино.
В алкогольной продукции предлагается разделить в качестве отдельных видов коньяк и фруктовые напитки, а из названий "ликерное вино" и "винный напиток" исключить понятия, которые связаны с использованием фруктов. Тем временем, слово "виноматериал" предлагается заменить на "вино наливом".
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изучении родных языков. Теперь дети смогут самостоятельно выбирать язык образования в школе и в детском саду.
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