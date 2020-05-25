В Госдуме предложили новый способ борьбы с интернет-мошенниками

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Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предложил изменить правила регистрации сайтов в Рунете, сообщает RT.

Он отметил, что причиной выступает активизация виртуальных мошенников. Сухарев заявил о наличии тенденции, при которой сайты, создаваемые злоумышленниками, имеют названия, схожие с государственными порталами. Таким образом люди не замечают разницы между мошенническим и государственным интернет-ресурсами.

"В целях снижения уровня мошенничеств в Сети прошу запретить использовать для регистрации интернет-страниц названия, схожие с названиями интернет-страниц органов государственной власти, а также полные и сокращенные официальные наименования органов государственной власти", – отметил Сухарев.

Он привел пример регистрации юридических лиц, в отношении которых уже действует данное требование.

Ранее правоохранительные органы рассказали, что злоумышленники стали похищать личные данные россиян с помощью ресурсов, на которых якобы необходимо подавать заявление на выдачу пособий для семей от 3 до 15 лет. В столичном управлении МВД отметили, что адрес мошеннических сайтов отличается от портала госуслуг лишь одной буквой, цифрой или доменным именем.