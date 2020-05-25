В Госдуме предложили новый способ борьбы с интернет-мошенниками

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предложил изменить правила регистрации сайтов в Рунете, сообщает RT.
Он отметил, что причиной выступает активизация виртуальных мошенников. Сухарев заявил о наличии тенденции, при которой сайты, создаваемые злоумышленниками, имеют названия, схожие с государственными порталами. Таким образом люди не замечают разницы между мошенническим и государственным интернет-ресурсами.
"В целях снижения уровня мошенничеств в Сети прошу запретить использовать для регистрации интернет-страниц названия, схожие с названиями интернет-страниц органов государственной власти, а также полные и сокращенные официальные наименования органов государственной власти", – отметил Сухарев.
Он привел пример регистрации юридических лиц, в отношении которых уже действует данное требование.
Ранее правоохранительные органы рассказали, что злоумышленники стали похищать личные данные россиян с помощью ресурсов, на которых якобы необходимо подавать заявление на выдачу пособий для семей от 3 до 15 лет. В столичном управлении МВД отметили, что адрес мошеннических сайтов отличается от портала госуслуг лишь одной буквой, цифрой или доменным именем.
"Московский патруль": задержан подозреваемый в мошенничестве с масками
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: