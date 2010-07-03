В Тверском районе с начала года отремонтировали десятки домов

С начала 2019 года в Тверском районе Москвы был проведен ремонт более чем в 50 домах. Работы проводило ГБУ "Жилищник". Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на префектуру ЦАО.

"Сотрудники ГБУ "Жилищник" завершили ремонт более чем в 50 домах Тверского района с начала 2019 года", – сказано в сообщении.

Были проведены в порядок поврежденные участки стен. Поручни, потолки, перила в подъездах покрыли свежей краской. В случаях необходимости заменили входные двери.