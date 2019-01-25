Ректор МГУ выступил против отмены графы "образование" в резюме

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий не поддержал идею отказаться от графы "образование" при размещении резюме. Он заявил, что нельзя допускать того, чтобы образование можно было бы полностью заменить опытом.
"У меня позиция одна – будет ошибкой, если мы заменим фундаментальное образование в менталитете и в справках чем-то другим. Спасало и спасает Россию только глубокое фундаментальное образование. Я убежден, что цениться будут только те специалисты, которые получили настоящее образование и способны сами дальше размышлять и доказывать", – передает его слова Агентство "Москва".
Ранее на этой неделе один из интернет-порталов по поиску работы отменил графу "образование"в резюме. Эксперты ресурса заявили, что сегодня существует много другие способов получить знания, а сидеть по несколько лет в вузе не обязательно, чтобы сделать карьеру, поскольку сотрудника ищут в первую очередь по реальным навыкам.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.