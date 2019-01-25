Ректор МГУ выступил против отмены графы "образование" в резюме

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Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий не поддержал идею отказаться от графы "образование" при размещении резюме. Он заявил, что нельзя допускать того, чтобы образование можно было бы полностью заменить опытом.

"У меня позиция одна – будет ошибкой, если мы заменим фундаментальное образование в менталитете и в справках чем-то другим. Спасало и спасает Россию только глубокое фундаментальное образование. Я убежден, что цениться будут только те специалисты, которые получили настоящее образование и способны сами дальше размышлять и доказывать", – передает его слова Агентство "Москва".

Ранее на этой неделе один из интернет-порталов по поиску работы отменил графу "образование"в резюме. Эксперты ресурса заявили, что сегодня существует много другие способов получить знания, а сидеть по несколько лет в вузе не обязательно, чтобы сделать карьеру, поскольку сотрудника ищут в первую очередь по реальным навыкам.