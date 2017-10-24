Эксперт объяснил рост штрафов за незаконные услуги мигрантам

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Предложение повысить штрафы компаниям и физическим лицам, которые оказывают незаконные услуги нелегальным мигрантам, прокомментировал председатель комиссии по миграционной политике и адаптации при правительстве Москвы Александр Калинин.

"Проблема существует, бороться с ней необходимо. Появляется много компаний, которые выдают нелегальные документы, вводят мигранта в положение теневого", – подчеркнул Калинин в беседе с RT. Решение повысить штрафы эксперт назвал правильным.

При этом он обратил внимание на то, что сам по себе рост штрафа не является панацеей, ведь существует и система получения взяток, и "чем выше штраф, тем больше нужно заплатить денег, чтобы откупиться". Главным в борьбе с бизнесом по оказанию незаконных услуг нелегалам Калинин считает "неотвратимость закона".

Калинин также напомнил, что в некоторых случаях мигранты прибегают к помощи нелегальных компаний из-за того, что официальная система регистрации еще не доработана.

По словам эксперта, по действующему закону мигрант имеет право зарегистрироваться у работодателя или по постоянному месту нахождения, однако, собственник арендуемого жилья, как правило, не согласен регистрировать у себя мигранта. Как следствие, пояснил Калинин, мигрант вынужден искать иные пути, обращаясь в те компании, против которых и ведется борьба. "Надо комплексно подходить к вопросу легализации, нельзя работать только с точки зрения ограничения, надо добавить возможности", – подытожил Калинин.

Ранее СМИ сообщили, что 24 октября комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит законопроект МВД об ужесточении наказания тем, кто оказывает помощь нелегальным мигрантам в получении поддельных документов, предоставляет им жилье и транспорт.