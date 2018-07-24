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Общество

24 июля, 20:19

Собянин рассказал о реставрации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Сергей Собянин сообщил в Twitter, что фонтан "Дружба народов" на ВДНХ планируют отреставрировать. Кроме того, по его словам, практически завершили работы по возрождению павильона "Казахстан".

Ранее Собянин сообщал, что реставрационные работы над аркой главного входа на ВДНХ успешно завершили. Он отметил, что арку построили в 1954 году по проекту архитектора Иннокентия Мельчакова. Скульптуру "Тракторист и колхозница", которая венчает входную арку, создал скульптор Сергей Орлов. Фигуры держат над головой сноп колосьев.

Масштабная реконструкция на ВДНХ

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