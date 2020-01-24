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Общество

09:14

Бейонсе разозлила фанатов новой коллекцией одежды

общество

Бейонсе разозлила фанатов новой коллекцией одежды

Оказывается, вызвать гнев может не только внешний вид моделей или одежды на подиуме. Новая коллекция Бейонсе разозлила ее поклонников.

Фанатам не понравилось, что звезда выпустила новую линейку одежды, в которой нет размеров больше XL. Более того, они посчитали это оскорбительным.

Комментарии недовольных поклонников появились в Twitter. Они требуют одежду plus-size. Появится ли такой в коллекции, пока неясно.

Ранее спортсменка-блогер Кейт Райтер из Австралии сильно поправилась ради карьеры модели plus-size.

Отмечается, что еще шесть лет назад девушка регулярно тренировалась в спортивном зале и следила за питанием. Однако, как отметила сама блогер, все это не приносило ей счастья, так как она постоянно находилась в депрессии из-за недостаточно идеального тела. По словам Кейт, сейчас ей трудно смотреть на старые снимки, потому что они напоминают ей периоды нездоровой одержимости.

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