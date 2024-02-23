В РФ увеличили траты в месяц на получающих льготные лекарства граждан

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Норматив финансовых затрат в месяц на одного россиянина, получающего государственную соцпомощь в виде обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями, а также специальными продуктами лечебного питания, с 1 февраля увеличен до 1211,3 рубля. Об этом со ссылкой на проект постановления Минздрава РФ сообщает ТАСС.

"Установить с 1 февраля 2024 года норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в размере 1211,3 рубля", – указано в документе.

В пояснительной записке проекта отмечается, что увеличение размера индексации позволит субъектам России дополнительно закупить лекарственные препараты в 2024 году для граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами.

Ранее стало известно, что в РФ могут создать отдельный фонд для взрослых пациентов с редкими болезнями. В дорожной карте, предложенной в обращении в правительство Всероссийским союзом пациентов, отмечается, что внедрение механизма лекарственного обеспечения для совершеннолетних пациентов с орфанными заболеваниями позволит уменьшить их смертность и инвалидизацию.

До этого правительство России одобрило список определенных видов лечения, которые относятся к категории дорогостоящих, в рамках программы долгосрочных сбережений. В перечень добавили 18 видов лечения.

