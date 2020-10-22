Скончалась актриса, с которой рисовали Белоснежку

Фото: АР/Katy Winn

В США скончалась 101-летняя актриса Мардж Чэмпион, "подарившая" внешность мультипликационной героине. Об этом сообщает "Газета.ру".

Художники кинокомпании Disney взяли за основу внешность и движения Чэмпион при создании Белоснежки для мультфильма 1937 года. В возрасте 14–16 лет девушка раз или два в месяц позировала им в студии.

"Никто из них не был девушкой, не знал, как двигается платье, большинство срисовывали персонажей с себя", – отмечала Мардж в одном из своих интервью.

Помимо ролей в кино, Мардж Чэмпион была известна как танцовщица. Например, с мужем Гауэром она выступала на Бродвее и подарила танцевальные движения гному Допи из "Белоснежки" и Голубой фее в "Пиноккио".