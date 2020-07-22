Психолог рассказал, стоит ли использовать отпускное время на поиск работы

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Психолог Андрей Зберовский рассказал Москве 24, при каких условиях, отправляясь в отпуск, лучше потратить время на поиски новой работы, а при каких – отдохнуть. Специалист считает, что все дело в психологическом состоянии.

"Если человек реально устал на своей работе, ему морально и физически трудно, проблемы с коллективом и начальством, то я однозначно выступаю за полноценный отдых, даже если он еще не подыскал новое место работы. Он вернется из отпуска с позитивным настроем, на нормальном уровне своей активности. Тогда вероятность, что он найдет новую работу, гораздо выше", – заявил Зберовский.

Он объяснил, что если человек морально нестабилен, агрессивен или находится в депрессии, то впечатление на собеседовании он произведет соответствующее.

"Человек, придя на собеседование, может сорваться, может неадекватно себя повести, быть недоброжелательным. Или, наоборот, придет безучастным, и ему будет просто неинтересно. Работодатель обязательно обратит на это внимание", – отмечает психолог.

Зберовский обратил внимание на обратную ситуацию. По его мнению, если работник принял решение о поиске новой работы вполне осознанно и морально готов к переменам, то стоит посвятить отпуск именно смене деятельности.

"Если он уходит в хорошем рабочем тонусе, спокойно, без лишних эмоций, то лучше именно в этом состоянии начать новую рабочую деятельность. Он будет способен показать все свои способности, лучше проявит себя, легче войдет в новую специфику работы, в новый коллектив", – рассказал эксперт.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что в отпуске из-за смены обстановки у людей появляется время пересмотреть свою жизнь. Зачастую они приходят к выводу, что надо уволиться с работы. Специалист считает, что не стоит доверять таким импульсивным решениям.

"Человек может принять такую сиюминутную расслабленность во время отпуска за свое постоянное состояние. Может быть, его отпуск был настолько насыщенным, что думать о работе противно. Здесь стоит сделать паузу, хорошо подумать, поискать новый смысл в своей работе. Не рубить с плеча", – считает психолог.

Однако Рощин отметил, что если принятое решение не проходит в течение продолжительного времени, то все же стоит задуматься об увольнении.