Трудоспособное население РФ будет сокращаться до второй половины 2020 годов – Орешкин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Численность россиян трудоспособного возраста будет снижаться до второй половины 2020 годов. Такое заявление сделал помощник президента Максим Орешкин в ходе выступления на марафоне "Новое знание".
Он уточнил, что эта тенденция негативно скажется на экономике.
"Мы видим, что примерно с 2013–2015 годов в российской экономике началось довольно резкое снижение численности трудоспособного населения, которое продлится до второй половины 2020 годов. Это то, что было предопределено, с этим ничего уже невозможно было сделать в последние 20 лет и это, конечно, стало одним из серьезных факторов сдерживания темпов экономического роста", – цитирует Орешкина ТАСС.
Ранее стало известно, что в 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум трудоспособных граждан. Это коснется почти 3,9 миллиона россиян.
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