Путин подписал указ о создании НКО "Россия – страна возможностей"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин подписал указ о создании некоммерческой организации (НКО) "Россия – страна возможностей".

Благодаря НКО должны появиться условия для повышения социальной мобильности, кроме того, это обеспечит личностную и профессиональную самореализацию россиян. Учредителем новой НКО станет управление делами президента России. Имущество НКО сформируют за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований и иных источников, пишет "Газета.ру".

Согласно указу, управлению делами президента РФ будет необходимо разработать устав НКО, в котором должно быть предусмотрено, что члены высшего органа управления и единоличный исполнительный орган НКО назначаются администрацией президента России. Администрация также будет ответственна за контроль деятельности НКО. Регистрацию новой организации и ее состав необходимо утвердить в течение месяца.

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