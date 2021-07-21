Москвичам рассказали о погоде в среду

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В столичном регионе в среду, 21 июля, ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха составит 26 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Новая более прохладная воздушная масса не позволит столбикам термометров повыситься выше 26-ти градусных отметок, но все же температура воздуха выше 25 градусов относится к категории "жаркая погода" и пик жары сегодня придется на 11–18 часов", – говорится в сообщении.

Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Синоптики также отмечают, что в утренние часы в воздухе начнет расти содержание кислорода, снизится агрессивность солнца и ультрафиолетовый индекс.

"Для большинства такие внешние условия по влиянию на организм являются благоприятными, у метеозависимых людей с проблемами со здоровьем, особенно с вегето-сосудистыми нарушениями, гипертонией и гипотонией, бронхо-легочными заболеваниями, сохраняется риск общего недомогания и ухудшения самочувствия", – предупреждают метеорологи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к выходным в европейской части России температура воздуха опустится ниже нормы.

Синоптик также добавил, что опасные погодные условия ожидаются до конца недели на юге Центральной России. В среду, 21 июля, сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 15–17 метров в секунду ожидаются в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях.