Эксперты рассказали, как стать победителем "Народной марки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победители конкурса "Марка № 1 в России" рассказали, как им удается сохранять лидерство в своей отрасли и уважение потребителей, сообщает "Вечерняя Москва".

Директор коммерческого департамента направления "Корпус" торгового дома "Лазурит" Роман Велютин убежден, что победителем "Народной марки" может стать только та компания, которая охватывает большую аудиторию.

Он добавил, что их успех заключается именно в этом, отметив, что они имеют 550 магазинов по всей России. На второе место он поставил ценность компании – покупателей. Он добавил, что покупатель всегда должен оставаться довольным после приобретенного товара или услуги.

Коммерческий директор компании "Диана" Татьяна Щацкова рассказала, что их компания существует с 1993 года и к настоящему моменту обслуживает 30% всей аудитории, которые пользуются услугами химчистки в России.

Она пояснила, что специалисты компании регулярно проходят различные курсы повышения квалификации в России и за рубежом, чтобы успешно работать на рынке бытовых услуг и радовать клиентов.

А директор по маркетингу компании "Навиен Рус" Никита Голубев рассказал, что в их портфолио есть самый продаваемый в России настенный газовый котел, который занимает почти 21% рынка. Он добавил, что их компания является дочерним представительством южнокорейского производителя газового оборудования.

Конкурс "Марка № 1 в России" – это ранжирование лидирующих на российском рынке брендов потребительских товаров. Категории конкурса отбираются на основе исследований потребительского рынка, чтобы товары в категории были в основном марочными, продавались по всей стране и использовались большинством жителей.

