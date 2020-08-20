Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 50 тыс

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Еще 140 пациентов, у которых была диагностирован COVID-19, выздоровели в Подмосковье, общее число вылечившихся в регионе превысило 50 тысяч, сообщает Оперативный штаб.

"В Московской области еще 140 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 50 060 заболевших", – говорится в сообщении.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания отметил, что отечественную вакцину от коронавируса испытала на себе его дочь. На данный момент она чувствует себя хорошо.