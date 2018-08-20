Васильева высказалась против сокращения числа детей в приемных семьях до трех

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что число детей в приемных семьях нельзя искусственно сокращать до трех. Об этом сообщает ТАСС.
Она добавила, что собирается подключить к этому вопросу уполномоченного по правам ребенка при президенте Анну Кузнецову, а также представителей профильных комитетов Госдумы РФ, Совета Федерации, МВД, СК и Генпрокуратуру.
Кроме того, министр отметила, что документ с ней не согласовали. Она также добавила, что законопроект разрабатывали в Минобрнауки.
В документе предлагается с 1 января 2020 года ограничить максимальное количество детей в семье усыновителя, включая родных и приемных, до трех человек. Исключения должны составить только случаи усыновления братьев и сестер, а также тех детей, ранее воспитывавшихся в одной семье.
В то же время Васильева отметила, что законопроект содержит некоторые меры, призванные защитить детей-сирот. В частности, это обязательное психологическое обследование не только кандидатов в приемные родители, но и тех, кто с ними постоянно проживает.
Сейчас в России действует норма до восьми детей (максимальное количество приемных и родных детей в одной семье).
В январе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев упростил порядок подачи заявлений и документов для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами.
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