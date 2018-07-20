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Общество

20 июля, 10:32

В Роскачестве определили лучший шашлык в магазинах

общество еда магазины

Фото: epositphotos/timolina

Специалисты Роскачества исследовали маринованный шашлык из свинины в магазинах. В ходе проверки изучили качество свиного шашлыка 24 российских торговых марок, среди которых "Каждый день", "Мираторг", "Останкино", "Черкизово" и другие бренды. Об этом говорится на сайте Роскачества.

Стоимость одного килограмма шашлыка на момент исследования варьировалась от 199 до 699 рублей.

Специалисты проверили продукты по 57 показателям качества и безопасности.

Согласно результатам испытаний, свиной шашлык четырех торговых марок сможет претендовать на российский Знак качества.

Это марки: "ЖАР МЯСО", "Мираторг", "Ремит" и "Останкино".

В Роскачестве отметили, что шашлык производится из свежего мяса. В кусках минимумом жира и соединительной ткани. Для шашлыка 21 торговой марки использовали мясо категории А.

Недопустимые техническим регламентом Таможенного союза количества антибиотиков, согласно исследованиям, обнаружили в шашлыке "Каждый день", "Рамфуд" и "Твой дом".

Cальмонеллы обнаружены в шашлыке "Дмитрогорский продукт".

Кроме того, "Дмитрогорский продукт" и "Малаховский" зафиксировано наличие листерий. Бактерии кишечной палочки найдены в шашлыке "Велком", "МясновЪ", "Рамфуд", "Слово мясника" и "Черкизово".

В шашлыке "Атяшево", "Ближние Горки", "Каждый день", "Карусель", "МясновЪ" и "Твой дом" обнаружены превышения по общему количеству бактерий.

Ранее сообщалось, что Роскачество завершило исследование рыбных консервов. Специалисты закупили консервы из сайры 23 торговых марок и изучили их по 37 показателям качества и безопасности. Это продукция, произведенная в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, Москве и Приморском крае, а также в Таиланде.

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