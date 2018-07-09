Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскачество завершило исследование рыбных консервов. Эксперты доказали, что негативное мнение потребителей о недорогих рыбных консервах – предвзятое. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты закупили консервы из сайры 23 торговых марок и изучили их по 37 показателям качества и безопасности. Это продукция, произведенная в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, Москве и Приморском крае, а также в Таиланде.

К безопасности всех исследованных консервов из сайры вопросов у экспертов не возникло. Содержание гистамина в исследованной сайре было в пределах нормы. То есть все исследованные консервы были изготовлены из свежей рыбы. Также все исследованные консервы, согласно результатам испытаний, были произведены в условиях стерильности с соблюдением технологических режимов.

Кроме того, в исследовании не было ни одних консервов с нарушением ГОСТа по количеству в банке рыбы. А повышенным требованиям Роскачества по количеству рыбы соответствовало более половины консервов.

За исключением товаров двух торговых марок, наиболее дорогие консервы (закупочная стоимость – от 38 до 63,7 рубля за 100 грамм) получили самые высокие баллы (от 4,6 и выше). И наоборот, более дешевые товары (от 23,7 до 38 рублей за 100 грамм) получили низкие баллы (ниже 4,6). Иными словами, в данной категории продукции качество зависит от цены товара.

Ранее Роскачество проверило 24 самых популярных брендов варено-мороженых креветок, представленных в российских магазинах.

В исследовании приняли участие креветки, произведенные в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской, Калининградской и Калужской областях. Специалисты протестировали морепродукт по 30 параметрам, например, по микробиологическим показателям, по содержанию токсичных элементов, по вкусу, внешнему виду и качеству разделки.

Кроме того, специалисты оценили массовую долю белка, глазури и влаги в креветках, их количество в упаковке, а также соответствие фактической массы заявленной.

Также в ведомстве рассказали, на что обращать внимание при выборе креветок. В первую очередь потребитель должен смотреть на их внешний вид. Свежие креветки должны иметь подогнутый хвост. Цвет же морепродукта может варьироваться от зеленого, коричневого до черного – все зависит от сезона вылова, региона обитания и питания креветки.