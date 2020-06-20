Гроза с градом ожидается в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ливневые дожди с грозами и градом ожидаются в Москве в субботу, 20 июня.

Как сообщает Гидрометцентр, температура воздуха в городе достигнет плюс 28 градусов. Ночью ожидается облачная погода и небольшой дождь, похолодает до 14-16 градусов.

Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду во время грозы. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Академик РАН Владимир Бычков предупредил жителей Москвы об опасности шаровых молний, количество которых в столице ежегодно составляет от одной до двух.