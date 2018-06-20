20 июня 2018, 17:59Общество
Англичанка похудела на 114 килограмм из-за страха смерти
Фото: ТАСС/Chris Radburn/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
В Великобритании женщина испугалась умереть от переедания и сбросила 114 килограммов. До страха смерти, британка весила 182 килограмма и болела сахарным диабетом, сообщают "Аргументы недели".
Дон Доусон будучи матерью двоих детей, пила алкоголь и газировку, любила сэндвичи с беконом.
У ее отца был диагностирован рак и вскоре мужчина скончался. Дон решила, что виной его болезни стало ожирение и за несколько лет похудела до 67 килограммов.
Британка съедала в день не более 1800 калорий и занималась спортом.
Ранее ученые поставили под сомнение эффективность специальных чаев для похудения. Напитки, по мнению исследователей, могут быть лишь дополнением к правильному питанию.
Чай может помочь только в том случае, если пациент начнет заменять им пакетированные соки и другие вредные напитки.
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