20 июня 2018, 15:07

Общество

Моуринью поделился ожиданиями от матча Испания – Иран

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Легендарный тренер Жозе Моуринью дал свой прогноз на результат матча группового этапа мундиаля между сборными Испании и Ирана, сообщает RT.

"Во-первых, у Ирана есть очень опытный тренер, за спиной у которого не один чемпионат мира. Безусловно, Испания есть Испания. Я бы сказал, что команда, собранная из не попавших на мундиаль игроков "красной фурии", решала бы серьёзные задачи. Их потенциал невероятен. Поэтому я думаю, что подопечные Фернандо Йерро победят. Но я верю, что их соперники смогут создать им некоторые проблемы", – заявил Моуринью.

Встреча Иран – Испания пройдет сегодня в Казани. Исторический матч в почти родном для Сердара Азмуна городе начнется в 21:00. После первого тура иранцы лидируют в группе В с тремя очками, у испанцев – одно.

Чемпионат мира по футболу проходит в РФ до 15 июля. В столице игры принимают стадионы "Лужники" и "Спартак". Всего же хозяевами турнира стали 11 российских городов.

