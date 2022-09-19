МИД РФ запустит обновленный сайт по оформлению единых электронных виз иностранцам

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Министерство иностранных дел России запустит после модернизации интернет-ресурс по выдаче единых электронных виз для граждан 52 иностранных государств. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз с целью обеспечения их эффективной защиты от беспрецедентно массированных DDoS-атак", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные работы планируется завершить к концу 2022 года. По их итогам МИД РФ представит российскому руководству предложения по практическому запуску системы оформления единых электронных виз. При этом ведомство намерено сохранить полный перечень из 92 пограничных пунктов пропуска, через которые иностранцы могут въезжать на территорию РФ по этим визам в соответствии с законодательством.

Ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам в связи с недружественными действиями европейских стран. Он подчеркнул, что в марте этого года страны Европы в одностороннем порядке частично приостановили действие соглашений об упрощении поездок, а также ужесточили порядок выдачи виз гражданам России.