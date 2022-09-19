МИД РФ запустит обновленный сайт по оформлению единых электронных виз иностранцам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство иностранных дел России запустит после модернизации интернет-ресурс по выдаче единых электронных виз для граждан 52 иностранных государств. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз с целью обеспечения их эффективной защиты от беспрецедентно массированных DDoS-атак", – говорится в сообщении.
Отмечается, что данные работы планируется завершить к концу 2022 года. По их итогам МИД РФ представит российскому руководству предложения по практическому запуску системы оформления единых электронных виз. При этом ведомство намерено сохранить полный перечень из 92 пограничных пунктов пропуска, через которые иностранцы могут въезжать на территорию РФ по этим визам в соответствии с законодательством.
Ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам в связи с недружественными действиями европейских стран. Он подчеркнул, что в марте этого года страны Европы в одностороннем порядке частично приостановили действие соглашений об упрощении поездок, а также ужесточили порядок выдачи виз гражданам России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: