В США опубликовали доклад разведки об аварии на ЧАЭС

11:56
11:56
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Фото: ТАСС/Петр Сивков
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Доклад датируется 2 мая 1986 года, он подготовлен на имя госсекретаря США Джорджа Шульца. Согласно докладу, в первые дни после катастрофы американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о числе жертв. Они делали выводы на основе снимков разрушений на четвертом энергоблоке станции.
"Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека", – заявил ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря Мортон Абрамовиц.
Дневная смена на реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек, ночная – 25-35. Абрамовиц отметил, что третий и четвертый энергоблоки находятся близко друг к другу, поэтому днем около реактора было в совокупности около 200 человек, ночью – до 70.
Все те, кто находился в непосредственной близости к эпицентру взрыва погибли сразу либо получили несовместимые с жизнью дозы радиации.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Вследствие катастрофы у 134 человек (среди них технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны) диагностировали острую лучевую болезнь. 28 из них умерли в первые месяцы после катастрофы. Один сотрудник ЧАЭС погиб в момент взрыва. Один человек умер в больнице в Припяти вскоре после катастрофы.
Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров, на Украине – 50 тысяч квадратных километров.
Пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек. Всего воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, России, Украины.
В июле 2019 года Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов. Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения. Там создадут специальный "зеленый коридор".
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