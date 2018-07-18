Число вакансий в столице превышает количество безработных в 6,4 раза

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Число вакансий в столице превосходит количество зарегистрированных безработных в 6,4 раза. Об этом на Московском урбанистическом форуме заявил заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что уровень общей безработицы понизился до 1,3 процента. По словам Печатникова, сейчас на бирже труда не зарегистрировано ни одного врача и ни одной медсестры.

Безработица в России продолжит последовательно снижаться и к 2020 году составит 4,7 процента. Такие прогнозы в мае этого года сделали специалисты Института Гайдара.

Ранее стало известно, что Минтруд разрабатывает законопроект, упрощающий назначение пособия по безработице. Документ также увеличит его размер.